Президент Лула лідирує з 50,05% після підрахунку 13,35% дільниць — The Rio Times

У Бразилії 25 жовтня чинний президент Луїс Інасіу Лула да Сілва лідирував у другому турі президентських виборів після підрахунку 13,35% виборчих секцій. Він мав 50,05% дійсних голосів проти 49,95% у сенатора Флавіо Болсонару, повідомляє The Rio Times з посиланням на дані Вищого виборчого суду Бразилії. Результати не були остаточними.

Мінімальний розрив

Станом на 18:44 за східним часом США Лула отримав 8 348 409 голосів, а Болсонару — 8 331 464. Розрив між кандидатами становив 16 945 голосів із 16 679 873 дійсних голосів, підрахованих на той момент.

Виборчий суд підрахував дані з 66 646 із 499 248 виборчих секцій. Дійсними вважають голоси, віддані за кандидатів; порожні та зіпсовані бюлетені до цього показника не включають.

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Підрахунок триває

Попередні результати суттєво різнилися залежно від регіону. Лула випереджав суперника у північно-східних штатах, зокрема Баїї та Пернамбуку, де на той час було підраховано приблизно 4–6% секцій. Болсонару мав перевагу на півдні країни, а також у штатах Сан-Паулу та Ріо-де-Жанейро, де значну частину голосів ще не підрахували. У штаті Мінас-Жерайс результати були майже рівними.

Вищий виборчий суд Бразилії продовжував оновлювати дані, а переможця на час публікації не оголошували.

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