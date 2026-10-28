Президент Лула назвав від’їзд сенатора Болсонару до США ганебним — Anadolu Agency

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва розкритикував повідомлюваний виїзд сенатора Флавіу Болсонару до Сполучених Штатів, назвавши його ухиленням від бразильського правосуддя. Як повідомляє Anadolu Agency, заява пролунала через два дні після перемоги Лули у другому турі президентських виборів.

Розслідування та заборона на виїзд

За даними агентства, старший син колишнього президента Жаїра Болсонару залишив країну на тлі розслідування щодо можливого відмивання грошей, пов’язаного з незаконними платформами цифрових ставок. У понеділок суддя Федерального верховного суду Александр де Мораес зобов’язав Болсонару здати всі документи для виїзду, зокрема звичайний, дипломатичний та італійський паспорти, а також заборонив йому залишати Бразилію.

Після завершення встановленого 24-годинного строку без виконання цього рішення Федеральна поліція, за повідомленням Anadolu Agency, анулювала бразильські паспорти сенатора. Незадовго до від’їзду Болсонару публічно заявляв, що не має наміру тікати та передасть паспорти, аби захищатися від звинувачень.

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Візи для родини Болсонару

Інформація про виїзд Болсонару з’явилася одночасно із заявою високопосадовця Державного департаменту США про те, що сенаторові та членам його родини видадуть візи для в’їзду до країни.

У першому турі виборів 4 жовтня Болсонару отримав 47% дійсних голосів, а Лула — 45%. У другому турі в неділю Лула набрав 51,76% голосів і став першим кандидатом в історії Бразилії, який зміг відіграти відставання після першого туру президентських виборів.

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