Президент Лула провів дебати з кандидатом Болсонару — The Hindu

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва та кандидат від правих Флавіо Болсонару 23 жовтня провели в Ріо-де-Жанейро фінальні телевізійні дебати перед другим туром президентських виборів. Зустріч відбулася за два дні до голосування, призначеного на неділю, 25 жовтня.

Тон дебатів

Дебати відбулися у відносно дипломатичному тоні, однак обидва кандидати обмінювалися гострими зауваженнями. Лула да Сілва, представник лівої Партії трудящих, балотується на переобрання. Флавіо Болсонару представляє Ліберальну партію та є сином колишнього ультраправого президента Жаїра Болсонару.

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Опитування перед голосуванням

Як повідомляє The Hindu, опитування прогнозують рівний результат між кандидатами з протилежними ідеологічними позиціями. Флавіо Болсонару вийшов уперед у голосуванні першого туру.

Можливий політичний курс

Результат виборів може означати, що найбільша країна Латинської Америки приєднається до регіонального зсуву вправо, який просуває президент США Дональд Трамп. Іншим можливим сценарієм є збереження Бразилією позиції опори лівих сил у регіоні.

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