Президент Лула та сенатор Болсонару провели фінальні мітинги — Euronews

У Бразилії президент Луїс Інасіу Лула да Сілва та сенатор правого спрямування Флавіо Болсонару провели останні мітинги перед другим туром президентських виборів. Кандидати зустрічалися з прихильниками у великих містах, зокрема в Ріо-де-Жанейро, завершуючи тритижневу напружену виборчу кампанію.

Як повідомляє Euronews, у першому турі Болсонару здобув 47% голосів, а Лула — 45%. Близько 20% виборців не взяли участі у першому голосуванні, а опитування показують майже однаковий рівень підтримки обох кандидатів.

Фінальні теледебати

Напередодні мітингів Лула та Болсонару взяли участь у фінальних телевізійних дебатах. За даними видання, дискусія була спокійнішою, ніж їхня перша зустріч, яка переросла у взаємні образи та майже не містила обговорення політики.

Лула заявив, що його опонент не знає, що таке голод. Болсонару у відповідь запитав чинного президента, чому в країні так дорого. Сенатор також обіцяв посилити боротьбу зі злочинністю, створити ще 500 тисяч місць у в’язницях і скоротити державні витрати.

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Амазонія та відносини зі США

Вибори можуть вплинути на кліматичну політику Бразилії. За президентства Жаїра Болсонару вирубування лісів в Амазонії досягло рекордного рівня, тоді як за уряду Лули кількість нових вирубок останніми роками знизилася після посилення супутникового моніторингу та роботи правоохоронців. Флавіо Болсонару заперечував антропогенний характер зміни клімату та заявляв про намір протидіяти незаконному вирубуванню лісів.

Кампанію сенатора також затьмарила справа щодо банкіра Даніела Воркаро. Болсонару визнав, що прийняв від нього мільйони доларів для створення фільму про життя свого батька, колишнього президента Жаїра Болсонару. За даними Euronews, сенатора розслідують у зв’язку з підозрами в корупції, відмиванні коштів та ухиленні від сплати податків.

Лула неодноразово застерігав США від втручання у бразильські вибори та зробив захист суверенітету країни однією з тем своєї кампанії.

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