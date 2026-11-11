Президент Лула закликав не підпорядковувати клімат геополітиці — Anadolu Agency

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва на саміті лідерів COP31 в Анталії, Туреччина, заявив, що збереження довкілля не має залежати від геополітичного суперництва. Він попередив, що посилення конфліктів та інфляція загрожують міжнародним зусиллям у сфері захисту довкілля, повідомляє Anadolu Agency.

Клімат у порядку денному

За словами Лули да Сілви, тема зміни клімату зникла з виступів і документів світових лідерів на зустрічах G7 і G20. Він назвав ці форуми такими, що об’єднують найбільших світових емітентів парникових газів, і заявив, що занепокоєння кліматичною кризою змінилося мовчанням.

Президент Бразилії також сказав, що світові лідери почали більше говорити про зброю й тарифи, ніж про виживання майбутніх поколінь.

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Війни та інфляція

Лула да Сілва заявив про послаблення глобальної динаміки після COP30 у бразильському Белені. За його словами, під час цієї конференції корінні народи та захисники лісів забезпечили історичний рівень громадської участі.

Бразильський президент застеріг, що окремі країни дедалі частіше розглядають перехід до чистої енергії як перешкоду для безпеки та процвітання. Він наголосив, що війни й інфляція ускладнюють для урядів протидію кліматичним катастрофам, які наближаються, а планета не може бути заручницею боротьби за гегемонію.

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