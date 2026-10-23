Президент Макрон нібито скасував візит до Нігерії — Premium Times Nigeria

Президент Франції Емманюель Макрон нібито скасував державний візит до Нігерії, запланований на середу, 28 жовтня. Про це з посиланням на поінформовані джерела повідомляє Premium Times.

За даними видання, Макрон і президент Нігерії Бола Тінубу домовилися скасувати поїздку у четвер. Джерела назвали серед причин триваючі протести у Франції, майбутні президентські вибори в Нігерії та нещодавно підтверджений у Нігерії випадок Еболи.

Протести у Франції

Співрозмовники Premium Times стверджують, що французький президент побоювався: поїздку до Нігерії на тлі демонстрацій у Франції можуть сприйняти як нечутливий і безвідповідальний крок. Як пише видання, протести, що почалися у вересні, супроводжувалися закриттям понад 900 шкіл, мародерством і сутичками учасників заворушень із силами безпеки.

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Також, за інформацією джерел, Бола Тінубу висловлював стурбованість тим, що візит Макрона приблизно за три місяці до президентських виборів у Нігерії може спричинити звинувачення в іноземному впливі.

Офіційного підтвердження немає

Пресслужба посольства Франції не прокоментувала Premium Times інформацію про скасування візиту. Речник Міністерства закордонних справ Нігерії Олуфемі Аденийі заявив, що відомство не отримувало інформації про це рішення та пообіцяв повідомити про нього в разі офіційного оновлення.

Візит Макрона мав відбутися в межах Французького тижня, який організовує Франко-нігерійська торгово-промислова палата. Французького президента мала супроводжувати делегація представників бізнесу для зустрічей із нігерійськими партнерами.

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