Президент Макрон прибув до Камбоджі на саміт Франкофонії — Anadolu Agency

Президент Франції Еммануель Макрон прибув до Камбоджі з державним візитом і для участі у 20-му саміті Франкофонії. Французький лідер прибув до Пномпеня разом із першою леді Бріжит Макрон, повідомляє Anadolu Agency.

Торгівля та інвестиції

Це перший візит президента Франції до Камбоджі після поїздки Франсуа Міттерана у 1993 році. Макрон заявив у соцмережі X, що його візити до Камбоджі та Малайзії мають сприяти захисту робочих місць у Франції, відкриттю нових ринків і зменшенню економічної залежності.

До Камбоджі президент Франції прибув разом із представниками бізнесу. Він також згадав про інтерес країни до французького досвіду ринку Ренжис поблизу Парижа для розвитку власного ринку.

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Саміт у Пномпені

Макрон разом із королем Камбоджі Нородомом Сігамоні має відкрити відреставрований храм Західний Мебон в Ангкорі. Франко-камбоджійські реставраційні роботи на пам’ятці тривали 14 років.

За даними Міжнародної організації Франкофонії, у Пномпені відкрилася 48-ма міністерська конференція організації під головуванням заступника прем’єр-міністра Камбоджі Прака Сокхона. Її учасники розглядають політичні питання та напрями співпраці перед самітом, який запланований на 15–16 листопада.

Франкофонія об’єднує держави та уряди для співпраці у сфері французької мови, освіти, культурного обміну та економічного партнерства.

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