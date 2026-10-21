Президент Макрон у Ер-Ріяді домовився про додаткове дизпаливо — France 24

Президент Франції Еммануель Макрон здійснив неоголошений візит до Ер-Ріяда в Саудівській Аравії, де провів переговори з наслідним принцом Мухаммедом бін Салманом. Сторони домовилися, що королівство постачатиме Франції додаткові обсяги дизельного пального «стільки місяців, скільки буде потрібно», повідомляє France 24.

Візит став першим приїздом західного лідера до королівства відтоді, як єменські хусити цього місяця посилили атаки на Саудівську Аравію. Єлисейський палац заявив, що поїздка мала продемонструвати солідарність Франції з королівством на тлі цих атак.

Паливо для Франції

Поїздка до Ер-Ріяда була частиною туру країнами Затоки, спрямованого на забезпечення Франції нафтою й дизельним пальним та зниження цін на пальне. Макрон заявив, що виконує свою роботу, намагаючись послабити напруженість через ціни на бензин, які стали однією з причин соціальних заворушень у Франції.

У межах цього туру Макрон також забезпечив додаткове постачання 200 тисяч тонн дизельного пального на місяць із Об’єднаних Арабських Еміратів і Бахрейну. Катар має постачати Франції по дві терават-години скрапленого природного газу щомісяця.

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Оборона нафтового термінала

Французький президент повідомив, що протягом останніх восьми днів Франція розгорнула персонал і засоби для захисту саудівського нафтового термінала Янбу на Червоному морі від атак хуситів. За його словами, Франція виконує оборонну роль у координації із Саудівською Аравією, водночас він наголосив на важливості відновлення переговорів із хуситами.

Макрон і Мухаммед бін Салман також погодилися обговорювати розширення співпраці у сфері безпеки та інфраструктурні проєкти, які дали б змогу обійти заблоковану Ормузьку протоку. Саудівська Аравія використовувала термінал Янбу для експорту нафти після блокади протоки Іраном на початку війни на Близькому Сході.

За даними видання, останніми тижнями атаки хуситів змусили Саудівську Аравію закрити головний аеропорт і перенести велику інвестиційну конференцію. Морська блокада, оголошена хуситами, також загрожує нафтовому експорту королівства.

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