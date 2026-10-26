Президент Мексики Шейнбаум привітала Лулу з перемогою в Бразилії — Mexico News Daily

Президент Мексики Клаудія Шейнбаум на ранковій пресконференції привітала президента Бразилії Луїса Інасіу Лулу да Сілву з перемогою у другому турі президентських виборів. Вона назвала результат важливим для Латинської Америки та Карибського басейну й повідомила про намір зателефонувати Лулі, щоб особисто його привітати. Про це повідомляє Mexico News Daily.

Реакція на вибори в Бразилії

Шейнбаум назвала перемогу Лули тріумфом президента, народного руху та уряду, який представляє своїх громадян. За її словами, цей результат означає поразку правого руху. Президент Мексики також сказала, що адміністрація Лули має схожість із її власним урядом.

За даними видання, Лула переміг Флавіу Болсонару, сина колишнього президента Бразилії Жаїра Болсонару, у другому турі, який відбувся в неділю. Раніше Лула поступився Болсонару в першому турі голосування.

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Відставка очільниці INE

Під час тієї ж пресконференції Шейнбаум позитивно оцінила рішення Гвадалупе Таддеї залишити посаду президентки Національного виборчого інституту Мексики, або INE. Таддеї обіймала цю посаду з 2023 року.

Таддеї оголосила про відставку на тлі звинувачень у корупції, пов’язаних із контрактами INE, які отримали компанії, пов’язані з Хосе Альфредо Ернандесом Касільясом. За повідомленнями медіа, він має близькі особисті стосунки з Таддеї. Шейнбаум заявила про необхідність провести розслідування та аудит щодо підозр у зловживаннях владою або привілеях у виборчому органі. Вона також наголосила, що робота INE не перериватиметься напередодні виборів федерального, штатного та муніципального рівнів, призначених на 6 червня 2027 року.

Економічні показники

Також Шейнбаум назвала хорошою новиною зростання економіки Мексики на 3,5% у серпні в річному вимірі. За даними Національного інституту статистики та географії INEGI, будівельна діяльність у серпні зросла на 7,9% порівняно з тим самим місяцем попереднього року. Президентка пов’язала економічне зростання, зокрема, з житловим будівництвом, інфраструктурними проєктами та виробництвом електроніки.

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