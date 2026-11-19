Президент М’янми Мін Аун Хлайн заявив, що його адміністрація переглядає відносини з Асоціацією держав Південно-Східної Азії (АСЕАН), але має намір продовжувати обговорення з державами-членами блоку. Про це повідомляє The Japan Times.

Заява пролунала після саміту АСЕАН у Манілі, який відбувся без участі М’янми. Лідери об’єднання заявили, що можуть поступово відновити повне політичне представництво країни в блоці, якщо М’янма продемонструє прогрес у врегулюванні внутрішньої кризи.

Умови АСЕАН

АСЕАН пов’язує можливе відновлення представництва М’янми з виконанням п’ятиточкового консенсусу, ухваленого незабаром після військового перевороту 2021 року. План передбачає негайне припинення насильства, конструктивний діалог між усіма сторонами, посередництво АСЕАН і гуманітарну допомогу.

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Мін Аун Хлайн заявив у парламенті, що, на його думку, АСЕАН чинить тиск лише на М’янму. Він також сказав, що для повернення до нормальних відносин сторони враховуватимуть позицію М’янми та наміри країн-учасниць об’єднання.

Мирна конференція у 2028 році

Мін Аун Хлайн, який став президентом у квітні після виборів, де домінувала партія, підтримувана військовими, також анонсував мирну конференцію. Державна газета Global New Light of Myanmar повідомила, що її планують провести у лютому 2028 року. Президент заявив, що прагне завершити бойові дії протягом свого п’ятирічного терміну.

Після перевороту 2021 року в М’янмі триває збройне протистояння між військовими та різними озброєними угрупованнями. За даними матеріалу, внаслідок конфлікту загинули понад 100 тисяч людей, а мільйони були змушені залишити свої домівки. Попри заклики припинити насильство, військові активізували авіаудари в окремих районах країни, внаслідок яких гинули цивільні.

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