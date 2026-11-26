Президент М’янми Мін Аун Хлайн заявив, що його уряд не виконуватиме вимог рішення Міжнародного суду ООН, які вважає неприйнятними. Про це повідомляє The Japan Times з посиланням на державні медіа М’янми.

За словами Мін Аун Хлайна, М’янма діятиме так, як, на її думку, личить відповідальній державі, однак не погодиться на вимоги, які вважає недоречними. Він також назвав позов, поданий Гамбією, одностороннім звинуваченням і заявив, що вживання терміна «геноцид» серйозно зашкодило репутації країни.

Рішення Міжнародного суду

Минулого тижня Міжнародний суд ООН постановив, що М’янма вчинила геноцид щодо переважно мусульманської меншини рохінджа. Суд навів докази злочинів під час кампанії м’янманських силовиків у штаті Ракайн у 2017 році.

Суд встановив, що силовики вбили тисячі цивільних рохінджа, вчиняли масове сексуальне насильство над жінками та крайнє насильство щодо дітей. Він наказав М’янмі забезпечити біженцям безпечне повернення додому, виплатити компенсації, суми яких визначать пізніше, а також розслідувати дії та покарати підозрюваних у геноциді.

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Рішення Міжнародного суду ООН є обов’язковими та не підлягають оскарженню, але суд не має механізму примусового виконання своїх вердиктів.

Позиція влади М’янми

М’янма раніше заперечувала геноцид, стверджуючи, що її дії були спрямовані проти збройного повстання після нападів, унаслідок яких загинули 12 працівників сил безпеки. Однак суд відкинув цей аргумент, зазначивши, що не побачив доказів того, що під час операцій М’янма розрізняла цивільних і ймовірних бійців рохінджа.

Під час кампанії насильства сотні тисяч представників громади рохінджа втекли до сусіднього Бангладеш. Суд також зазначив, що села рохінджа систематично руйнували, а на їхньому місці поселяли не-рохінджа. Уряд М’янми назвав рішення суду великим розчаруванням і несправедливим.

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