Президент Мілей пропонує знизити податок на ШІ-проєкти до 15% — Der Spiegel

Президент Аргентини Хав’єр Мілей пропонує знизити ставку корпоративного податку з 25% до 15% для проєктів у сфері штучного інтелекту та інших перспективних галузях, якщо обсяг інвестицій становитиме щонайменше $1 млрд. Влада країни прагне залучити технологічні компанії до створення дата-центрів, зокрема в Патагонії, повідомляє Der Spiegel.

Патагонія для дата-центрів

Мілей рекламує Аргентину технологічним корпораціям як країну з меншою бюрократією, нижчими податками та великими просторами патагонського степу. Він заявляв, що Аргентина не регулюватиме штучний інтелект, а також пропонував дозволити створення «нелюдських компаній», якими повністю керували б ШІ-агенти.

Патагонія має відкриті рівнини далеко від великих населених пунктів, прохолодний клімат для охолодження серверів, сильні вітри для виробництва електроенергії та великі поклади сланцевого газу у Вака-Муерта. Польська компанія Green Capital планує збудувати там дата-центр вартістю $3 млрд, обчислювальні потужності якого великі технологічні компанії могли б орендувати для завдань ШІ.

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Обмеження інфраструктури та критика

Аргентина має близько 40 мегаватів потужностей дата-центрів, тоді як у Чилі цей показник становить приблизно 400 мегаватів, зазначає Financial Times. Інвестори в Латинській Америці досі частіше обирали Уругвай, Мексику або Бразилію. Після оголошення Мілея про великий дата-центр OpenAI понад рік тому нової інформації про цей проєкт не надходило.

Представники OpenAI, Amazon, Google, Oracle, операторів дата-центрів і венчурний інвестор Пітер Тіль останнім часом відвідували Буенос-Айрес, пише видання з посиланням на дані Associated Press. Розробник дата-центрів Crusoe, залучений до будівництва кампусу OpenAI у Техасі, цього року прагнув провести переговори з аргентинськими енергетичними посадовцями щодо інвестицій, підтриманих урядом США.

Ініціатива викликає занепокоєння серед екологічних активістів і представників корінного народу мапуче. Дослідник аргентинської екологічної групи Observatorio Petrolero Sur Алан Роча Варсаньї застеріг, що обчислювальні потужності можуть експортуватися туди, де вони потрібні OpenAI та іншим компаніям. Критики також вказують на екологічне навантаження, а дата-центри створюють порівняно небагато робочих місць.

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