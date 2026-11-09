Президент Мілеї відповів Папі Леву XIV на заклик до діалогу — Buenos Aires Times

Президент Аргентини Хав'єр Мілеї у Буенос-Айресі заявив, що готовий до діалогу з різними секторами суспільства, але назвав політичні дебати в країні інтелектуально нечесними. Так він відреагував на заклик Папи Лева XIV до діалогу та демократичного співіснування під час історичного візиту понтифіка до Аргентини, повідомляє Buenos Aires Times.

Заява Мілеї про діалог

Аргентинський президент стверджує, що опозиція торік підтримала 40 законопроєктів, які, на його думку, були спрямовані на руйнування макроекономічної стабільності. Мілеї наголосив на прихильності свого уряду до фіскальної рівноваги та заявив, що застереження щодо цієї політики, на його переконання, означають пропозиції збільшити державні видатки.

Президент також заявив, що не заперечує проти діалогу й співіснування, проте вважає дискусію в аргентинській політиці демагогічною та такою, якій бракує концептуальної точності. За його словами, уряд намагається не перекладати тягар нинішніх рішень на майбутні покоління аргентинців.

Позиція понтифіка

У першій промові після прибуття до Аргентини Папа Лев XIV заявив, що економіка має служити людям, а не люди — економіці. Понтифік звернув увагу на становище тих, хто працює, але все одно не може забезпечити потреби своїх родин.

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Лев XIV також виступив на захист бідних і пенсіонерів, закликав приділяти особливу увагу людям, яких торкнулися хвороби, стан залежності й інвалідність. Як зазначає видання, це було непрямим натяком на суперечливе скорочення урядом допомоги людям з інвалідністю, через яке щотижня відбуваються протести біля будівлі Національного конгресу в Буенос-Айресі.

Папа наголосив, що зміцнення демократії потребує готовності слухати та виваженого використання слів. Він також зазначив важливість особистої доброчесності посадовців і сказав, що корупція підриває довіру громадян до інституцій.

Зустріч у президентському палаці

Мілеї назвав приїзд понтифіка емоційною подією. За його словами, під час приватної зустрічі в президентському палаці Каса-Росада вони говорили про моральні засади політики, роль Святого Письма в ухваленні рішень і природне право.

Візит Лева XIV став першим візитом понтифіка до Аргентини майже за чотири десятиліття. У межах поїздки Папа планує відвідати будинок для людей з інвалідністю та в'язницю, а також відслужити три меси просто неба.

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