Президент Мілеї зі сльозами попрощався з Папою Левом XIV — Buenos Aires Times

В Аргентині президент Хав’єр Мілеї зі сльозами попрощався з Папою Левом XIV у міжнародному аеропорту Есейса. Понтифік завершив чотириденний візит до країни та вирушив до Перу, де продовжить тур Південною Америкою, повідомляє Buenos Aires Times.

Прощання в аеропорту

Папу проводжали під час короткої церемонії з повними військовими почестями. На прощанні також були керівниця апарату президента Каріна Мілеї та міністр закордонних справ Пабло Квірно.

За даними видання, президент Аргентини був помітно зворушений наприкінці візиту та не стримав сліз. Останньою зупинкою Папи в країні став Лухан.

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Меса в Лухані

Візит Лева XIV завершився месою перед базилікою Богоматері Луханської. За оцінкою провінційної влади, на богослужіння прийшли понад три мільйони вірян.

Після служби понтифік подякував аргентинцям за теплий прийом і сказав, що почувався в країні як удома. Він також побажав благословення Аргентині та закликав присутніх нести Євангеліє з радістю й вдячністю.

Каріна Мілеї у соцмережах назвала чотири дні візиту часом глибокої духовності й емоцій. Вона подякувала представникам Церкви, національного уряду та різних юрисдикцій, які брали участь в організації поїздки.

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