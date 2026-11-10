Президент Навроцький присвоїв генеральські звання десятьом офіцерам Польщі — RMF24

У Польщі президент Кароль Навроцький присвоїв генеральські звання десятьом офіцерам Війська Польського. Як повідомляє RMF24, кандидатури подав міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш, а список офіцерів оприлюднило Бюро національної безпеки Польщі.

Підвищення до вищих генеральських звань

Оперативний командувач родів Збройних сил генерал-майор льотчик Іренеуш Новак отримав звання генерал-лейтенанта. Начальника управління підготовки P-7 Генерального штабу Війська Польського бригадного генерала Рафала Мерніка підвищили до генерал-майора.

Нові бригадні генерали

Звання бригадного генерала присвоїли вісьмом полковникам:

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командувачу 6-ї повітрянодесантної бригади Пйотру Бенєку;

командувачу 3-ї Варшавської ракетної бригади протиповітряної оборони Маріушу Чечку;

заступнику начальника Агентства озброєнь Роберту Фромгольцу;

заступнику президента Агентства військового майна Пшемиславу Гоголінському;

командувачу 1-ї бригади армійської авіації полковнику-льотчику Кшиштофу Квятковському;

командувачу 11-ї Малопольської бригади територіальної оборони Томашу Лисеку;

командувачу 1-ї Поморської логістичної бригади Анджею Магері;

начальнику управління організації та кадрових ресурсів P-1 Генерального штабу Війська Польського Богдану Сові.

Церемонія вручення актів про присвоєння звань запланована на 11 листопада 2026 року під час центральних заходів до Національного дня незалежності Польщі.

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