Президент Навроцький присвоїв генеральські звання десятьом офіцерам Польщі — RMF24
У Польщі президент Кароль Навроцький присвоїв генеральські звання десятьом офіцерам Війська Польського. Як повідомляє RMF24, кандидатури подав міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш, а список офіцерів оприлюднило Бюро національної безпеки Польщі.
Підвищення до вищих генеральських звань
Оперативний командувач родів Збройних сил генерал-майор льотчик Іренеуш Новак отримав звання генерал-лейтенанта. Начальника управління підготовки P-7 Генерального штабу Війська Польського бригадного генерала Рафала Мерніка підвищили до генерал-майора.
Нові бригадні генерали
Звання бригадного генерала присвоїли вісьмом полковникам:
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- командувачу 6-ї повітрянодесантної бригади Пйотру Бенєку;
- командувачу 3-ї Варшавської ракетної бригади протиповітряної оборони Маріушу Чечку;
- заступнику начальника Агентства озброєнь Роберту Фромгольцу;
- заступнику президента Агентства військового майна Пшемиславу Гоголінському;
- командувачу 1-ї бригади армійської авіації полковнику-льотчику Кшиштофу Квятковському;
- командувачу 11-ї Малопольської бригади територіальної оборони Томашу Лисеку;
- командувачу 1-ї Поморської логістичної бригади Анджею Магері;
- начальнику управління організації та кадрових ресурсів P-1 Генерального штабу Війська Польського Богдану Сові.
Церемонія вручення актів про присвоєння звань запланована на 11 листопада 2026 року під час центральних заходів до Національного дня незалежності Польщі.