Президент Навроцький відреагував на стрілянину в Кракові — Interia

Президент Польщі Кароль Навроцький відреагував на повідомлення про стрілянину в центрі Кракова, Польща. У дописі в X він написав, що з великим занепокоєнням сприймає повідомлення про трагічні події.

Заява президента

Навроцький зазначив, що його думки з жертвами, постраждалими та їхніми родинами. За його словами, він стежить за розвитком ситуації, підтримує зв’язок із відповідними службами й очікує повного з’ясування обставин події.

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Керівник Бюро національної безпеки їде до міста

Як повідомляє Interia, президент також заявив, що керівник Бюро національної безпеки прямує до Кракова. Видання оприлюднило цю інформацію як термінове повідомлення та зазначило, що додаткові дані з’являться згодом.

У матеріалі не наводяться подробиці щодо обставин стрілянини. Також у ньому немає даних про кількість жертв або постраждалих, їхній стан чи можливих причетних до події.

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