Президент Непальського конгресу Тхапа просить Олі зберегти уряд — Kathmandu Post

У Непалі президент Непальського конгресу Гаґан Тхапа провів переговори з головою партії CPN-UML К. П. Шармою Олі, намагаючись зберегти уряд своєї партії в провінції Мадхеш. Очільник провінційного уряду Крішна Прасад Ядав має винести питання про вотум довіри після того, як CPN-UML відкликала підтримку коаліції, повідомляє Kathmandu Post.

Переговори про коаліцію

За даними співрозмовників видання, Тхапа зустрівся з Олі в його резиденції в Ґунду, район Бгактапур, увечері у вівторок. Він заявив, що зміна провінційного уряду за рік до завершення терміну повноважень асамблеї стане негативним сигналом, і закликав відновити коаліцію.

16 жовтня CPN-UML відкликала підтримку кабінету Ядава та відкликала чотирьох своїх міністрів. Партія звинуватила коаліцію на чолі з Непальським конгресом у невиконанні угоди з 15 пунктів. Ядав має отримати вотум довіри впродовж 30 днів.

Віцепрезидент Непальського конгресу в Мадхеші та депутат провінційної асамблеї Бірендра Сінґх заявив, що партія обговорює вотум довіри з усіма політичними силами, однак конкретного рішення ще немає.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Спроби сформувати іншу більшість

За інформацією джерел, Олі повідомив Тхапі, що проведе консультації з керівниками Непальської комуністичної партії та CPN-UML. Непальська комуністична партія продовжує підтримувати Ядава, хоча в інших провінціях співпрацює з CPN-UML.

CPN-UML також розглядала можливість сформувати новий уряд разом із JSP Nepal, партією Janamat та Непальською комуністичною партією. Переговори зупинилися, оскільки голова JSP Nepal Упендра Ядав і голова Janamat Ч. К. Раут не підтримали цей план.

У 104-місцевій провінційній асамблеї JSP Nepal має 28 депутатів, CPN-UML — 24, Непальський конгрес — 22, Непальська комуністична партія — 15, а Janamat — 12. Для більшості необхідні 53 голоси, тому Ядавові знадобиться підтримка поза межами Непальського конгресу, якщо CPN-UML голосуватиме проти нього.

Читай нас у