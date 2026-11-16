Президент Невеш лідирує на виборах у Кабо-Верде з 63,8% голосів — Anadolu Agency

На президентських виборах у Кабо-Верде чинний глава держави Жозе Марія Невеш лідирує з результатом 63,8% голосів. За попередніми даними офіційного порталу результатів, опрацьовано дані з 1 244 із 1 296 виборчих дільниць, або 96%.

Попередні результати голосування

Невеш здобув 79 945 голосів. Його головна суперниця, колишня міністерка юстиції Жоана Роза, отримала 39 544 голоси, або 31,6%. Про це повідомляє Anadolu Agency з посиланням на попередні офіційні результати.

У відображених на порталі даних зазначено, що у голосуванні взяли участь 129 032 виборці — 32% від 403 849 зареєстрованих виборців. Загалом за президентську посаду змагалися шість кандидатів, а решта чотири претенденти набрали менш як по 2% голосів кожен.

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Умови перемоги

Невеш, який обіймає посаду президента з 2021 року, прагне переобратися на другий п'ятирічний термін. Його підтримує Африканська партія незалежності Кабо-Верде, що перемогла на парламентських виборах у травні.

Розу підтримує опозиційний Рух за демократію. Вона є першою жінкою-кандидаткою на посаду президента країни від часу здобуття Кабо-Верде незалежності від Португалії у 1975 році. Для перемоги в першому турі кандидат має отримати понад половину дійсних голосів; інакше два лідери вийдуть до другого туру, запланованого на 29 листопада.

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