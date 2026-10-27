Президент Німеччини Штайнмаєр почав візит до Китаю — South China Morning Post

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр розпочав п’ятиденний державний візит до Китаю з міста Хефей, адміністративного центру східної провінції Аньхой. Це його перша поїздка до КНР майже за вісім років, повідомляє South China Morning Post.

Візит до провінції Аньхой

У Хефеї Штайнмаєр відвідав колишню резиденцію китайського державного діяча пізньої династії Цін Лі Хунчжана, якого видання називає одним із піонерів ранньої модернізації Китаю. Також президент побував у центральному парку Луоган, створеному на території колишнього міжнародного аеропорту Хефея.

До програми в провінції також входить відвідання центру досліджень і розробок Volkswagen Group China Technology Company. Хефей перетворився на технологічний центр завдяки значним інвестиціям у штучний інтелект, напівпровідники та автомобілі на нових джерелах енергії.

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Перед поїздкою до Пекіна німецький президент також має відвідати історичне село Хунцунь і гору Хуаншань. Офіс президента Німеччини заявив, що перебування в провінції Аньхой має висвітлити значення періоду близько 1900 року в історії німецько-китайських відносин.

Переговори в Пекіні

У столиці Китаю Штайнмаєр має зустрітися з головою КНР Сі Цзіньпіном і прем’єром Держради Лі Цяном. Також заплановані візит до Інституту фізики атмосфери Китайської академії наук для обговорення кліматичної співпраці та виступ у Пекінському університеті.

За даними офісу президента, поїздка має на меті обговорити «багатогранні та складні відносини Німеччини з Китаєм і виклики, з якими вони стикаються». Візит відбувається на тлі торговельних суперечностей між сторонами: на початку жовтня Німеччина та Франція спільно підписали пропозицію про новий механізм обмеження доступу до ринку ЄС для країн, які спричиняють викривлення ринку. Цей захід широко розцінюють як спрямований проти Китаю.

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