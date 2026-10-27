Президент ОАЕ нагородив екіпаж flydubai орденом Заїда II — The National

Президент ОАЕ шейх Мохамед в Абу-Дабі нагородив екіпаж рейсу flydubai 1073 орденом Заїда II першого класу за дії під час надзвичайної ситуації в польоті 30 вересня. Як повідомляє The National, президент відзначив членів екіпажу за швидкі та рішучі дії, що допомогли забезпечити безпеку пасажирів.

Нагородження в Абу-Дабі

Шейх Мохамед прийняв екіпаж на зустрічі за участі керівництва країни, зокрема віцепрезидента ОАЕ та правителя Дубая шейха Мохаммеда бін Рашида. Відзнаки вручив кронпринц Дубая, заступник прем’єр-міністра та міністр оборони шейх Хамдан бін Мохаммед.

Під час заходу керівники ОАЕ відзначили відповідальність екіпажу у забезпеченні безпеки пасажирів. Вони заявили, що збереження життя, безпеки та захищеності людей є найвищим пріоритетом країни. Члени екіпажу подякували президентові та висловили гордість з приводу отриманої відзнаки.

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Інцидент на рейсі до Тель-Авіва

Рейс 1073 прямував із Дубая до Тель-Авіва, коли літак Boeing 737 менш ніж за хвилину втратив 17 тисяч футів висоти. За даними прокуратури ОАЕ, другий пілот намагався захопити контроль над пасажирським літаком і спрямувати його на аеропорт Бен-Гуріон у Тель-Авіві.

Слідство, за даними видання, дійшло висновку, що 29-річний другий пілот з Оману готував терористичний задум із масовими жертвами в ізраїльському аеропорту. Згідно з його зізнанням, він надихався атаками 11 вересня 2001 року та обрав авіаційну кар’єру для здійснення такого плану.

Капітан Сміт Маччхар розповів The National, що другий пілот кілька разів ударив його сокирою, після чого літак почав стрімко знижуватися в напрямку Аравійської пустелі. За його словами, капітанові вдалося відчинити двері кабіни, а члени екіпажу та пасажири стримали підозрюваного й урятували пораненого капітана.

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