Президент ОАЕ шейх Мохамед провів в Абу-Дабі переговори з Марквейном Малліном, якого The National називає міністром внутрішньої безпеки США. Вони обговорили зусилля з реагування на останні події на Близькому Сході.

Співпраця ОАЕ і США

За даними державного інформагентства Wam, шейх Мохамед і Маллін також розглянули можливості подальшого зміцнення стратегічної співпраці між ОАЕ та США.

У зустрічі взяли участь заступник голови Президентського суду зі спеціальних питань шейх Хамдан бін Мохамед бін, радник президента ОАЕ шейх Мохаммед бін Хамад та інші посадовці.

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Напруженість у регіоні

Переговори відбулися на тлі загострення напруженості в регіоні. Міністерство внутрішніх справ Бахрейну заявило, що іранська атака вразила цивільний промисловий об’єкт, спричинивши пожежу та матеріальні збитки. За попередніми даними відомства, постраждалих не було.

Саудівська протиповітряна оборона, за даними джерела, перехопила дрон, запущений хуситами в Ємені в напрямку регіону Ер-Ріяд. Саудівська коаліція також повідомила про перехоплення та знищення балістичної ракети, яку хусити запустили в напрямку західного регіону Саудівської Аравії. Деталей щодо місць перехоплення, можливих жертв або збитків коаліція не навела.

Зустріч відбулася після телефонної розмови заступника прем’єр-міністра та міністра закордонних справ ОАЕ шейха Абдалли бін Заїда з держсекретарем США Марко Рубіо. Вони обговорили регіональні події та гуманітарні наслідки війни в Судані. Шейх Абдалла заявив про підтримку ОАЕ міжнародних і регіональних зусиль для негайного безумовного припинення вогню та початку всеохопного політичного процесу під проводом цивільних.

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