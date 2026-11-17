Президент Об’єднаних Арабських Еміратів шейх Мохамед бін Заїд Аль Нахаян зустрівся в Абу-Дабі з виконувачкою обов’язків президента Венесуели Дельсі Родрігес. Сторони обговорили розширення двосторонньої співпраці, передусім у сферах економічного розвитку, повідомляє The National.

Економічна співпраця

Родрігес прибула до Абу-Дабі з робочим візитом. Президент ОАЕ побажав їй успіху в керівництві країною та реалізації прагнень венесуельського народу щодо подальшого прогресу й добробуту.

Лідери підтвердили намір розвивати відносини між ОАЕ та Венесуелою і розширювати взаємодію в різних сферах відповідно до спільних інтересів. На переговорах також розглядали можливості поглиблення зв’язків в економічній сфері та у сфері розвитку.

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Бізнес-саміт і водна конференція

Того ж дня в Абу-Дабі відбувся бізнес-саміт ОАЕ та Венесуели за участю посадовців і представників приватного сектору. Захід організували Міністерство зовнішньої торгівлі ОАЕ спільно з Торгово-промисловою палатою Абу-Дабі. Учасники обговорювали інвестиційні можливості в енергетиці, видобувній галузі, сільському господарстві, логістиці та інфраструктурі.

Міністр зовнішньої торгівлі ОАЕ Тані Аль-Зеюді заявив, що ОАЕ готові бути хабом для венесуельських компаній на ринках Близького Сходу, Азії та Африки. Родрігес назвала ОАЕ важливим партнером і запросила еміратські компанії розглянути можливості в енергетиці, видобуванні корисних копалин, агросекторі та туризмі Венесуели. За даними видання, країна прагне залучити близько 76 млрд доларів інвестицій у нафтогазову галузь протягом наступних п’яти років.

Також на зустрічі йшлося про Конференцію ООН з питань водних ресурсів 2026 року, яку Абу-Дабі прийматиме в грудні. Сторони наголосили на значенні форуму для міжнародних зусиль із розв’язання проблем, пов’язаних із водними ресурсами.

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