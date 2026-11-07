Президент Педро Альяна склав присягу в Парагваї — Anadolu Agency

Педро Альяна 7 листопада склав присягу нового президента Парагваю під час позачергового засідання Конгресу. Колишній віцепрезидент обійняв посаду після того, як Сенат усунув президента Сантьяго Пенью на тлі кризи, пов’язаної з крахом цифрового кредитора Ueno Bank, повідомляє Anadolu Agency.

У першому розпорядженні Альяна доручив фінансовим регуляторам прискорити схеми виплат вкладникам. Пріоритет мають надати рахункам людей із низькими доходами та малим вкладникам, які найбільше постраждали від замороження коштів. Новий президент також пообіцяв повністю компенсувати громадянам наслідки фінансової кризи.

Заморожені активи мільйонів клієнтів

Центральний банк Парагваю цього тижня втрутився в роботу Ueno Bank після виявлення критичних проблем із платоспроможністю. Закриття банку призвело до замороження активів 2,94 млн клієнтів — це майже половина населення країни. Серед постраждалих також опинилися великі державні установи та пенсійні фонди, зокрема державний Інститут соціального забезпечення.

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Усунення та затримання Пеньї

Законодавці звинуватили Пенью в тому, що він дозволив державним установам і державним пенсійним фондам розміщувати в Ueno Bank сотні мільйонів доларів понад встановлені законом ліміти, попри попередження про кредитування пов’язаних осіб і відсутність застави.

Перед голосуванням у Сенаті Пенья подав до Конгресу заяву про відставку. Попри це Сенат усунув його з посади одноголосним голосуванням 44:0. За кілька хвилин після цього Пенью затримали в його приватному будинку в Асунсьйоні. Прокуратура вимагала його негайного затримання у зв’язку з обвинуваченнями у конфлікті інтересів, незаконних переговорах і можливому привласненні коштів, пов’язаному з крахом Ueno Bank.

Альяна має завершити президентський термін 2023–2028 років.

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