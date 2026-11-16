Президент Південної Кореї Лі Чже Мьон вирушив на саміти в Манілу — Korea Herald

Президент Південної Кореї Лі Чже Мьон вирушив до Маніли, Філіппіни, для участі в самітах Південна Корея—АСЕАН та Південна Корея—Меконг. Наступного дня він також має взяти участь у саміті АСЕАН плюс три та вперше як президент — у Східноазійському саміті, повідомляє Korea Herald.

Енергетична безпека і постачання

Поїздка відбувається на тлі енергетичної кризи на Близькому Сході, що виявила залежність Південної Кореї та країн Південно-Східної Азії від постачань енергоносіїв із регіону. Перебої з експортом енергії через Ормузьку протоку призвели до зростання вартості пального й транспортування в Азії, а вищі ціни на добрива посилили занепокоєння щодо продовольчої безпеки.

Експерти, яких цитує видання, вважають, що ситуація підвищила потребу в регіональній співпраці щодо енергоресурсів, продовольства та стійкості ланцюгів постачання. Лідери АСЕАН на саміті в Себу в травні обговорювали створення регіонального резерву пального для надзвичайних ситуацій.

Для Сеула важливими є також ресурси критичних мінералів у країнах АСЕАН. Індонезія та Філіппіни є великими виробниками нікелю, а Малайзія стала центром переробки рідкісноземельних елементів. Ці матеріали потрібні Південній Кореї для виробництва акумуляторів і високотехнологічної продукції.

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Плани співпраці з АСЕАН

У письмовому інтерв’ю філіппінській газеті The Philippine STAR Лі Чже Мьон наголосив на потребі поглиблювати зв’язки з АСЕАН, яку назвав другим за обсягами торгівлі та інвестицій партнером Південної Кореї. Щорічний обсяг контактів між людьми, за його словами, становить 12 мільйонів.

Минулого року Лі представив бачення CSP Vision для розвитку всеосяжного стратегічного партнерства Південної Кореї та АСЕАН, створеного у 2024 році. План передбачає досягнення до 2029 року щорічного двостороннього товарообігу в 300 мільярдів доларів і 15 мільйонів контактів між громадянами.

Серед інших напрямів співпраці Сеул розглядає протидію транснаціональній злочинності. Запропонована торік взаємодія між Національним агентством поліції Кореї та ASEANAPOL набула форми проєкту KARE, спрямованого на боротьбу зі злочинами, пов’язаними з шахрайством.

Корейський півострів

Експерти також зазначили, що АСЕАН може бути корисним дипломатичним майданчиком у питанні міжкорейських відносин. Хоча держави Південно-Східної Азії мають обмежений вплив на нинішній глухий кут між двома Кореями, підтримання їхньої уваги до безпеки на Корейському півострові може стати підґрунтям для посередницької ролі в разі відновлення діалогу.

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