Президент Південної Кореї Лі прийме Ердогана та Рамуша-Орту — Korea Herald

Президент Південної Кореї Лі Чже Мьон цього тижня прийме президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та президента Східного Тимору Жозе Рамуша-Орту. За даними Korea Herald, візити відбудуться окремо: Ердоган прибуде з державним візитом, а Рамуш-Орта — з офіційним.

Візит президента Туреччини

Реджеп Таїп Ердоган перебуватиме у Південній Кореї з понеділка до середи. На вівторок заплановані двостороння зустріч президентів, церемонія підписання меморандуму про взаєморозуміння та державний обід, який влаштує Лі Чже Мьон. За словами головної речниці Чхонваде Кан Ю Чжон, це буде перший візит Ердогана до Південної Кореї за вісім років.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Останню двосторонню зустріч Лі Чже Мьон та Ердоган провели у листопаді 2025 року в Анкарі. У 2027 році Туреччина та Південна Корея відзначатимуть 70-річчя встановлення дипломатичних відносин.

Переговори зі Східним Тимором

Жозе Рамуш-Орта перебуватиме в Південній Кореї з четверга до суботи. У п’ятницю він зустрінеться з Лі Чже Мьоном, після чого президенти проведуть офіційний обід і спільну пресконференцію. Рамуш-Орта стане першим лідером Східного Тимору, який відвідає Південну Корею від часу встановлення дипломатичних відносин між країнами у 2002 році — році здобуття Східним Тимором незалежності.

Читай нас у