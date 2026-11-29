Президент Південної Кореї Лі Чже Мьон заявив у Сеулі, що посилення союзу зі Сполученими Штатами не суперечить прагненню країни до більшої стратегічної автономії та підтриманню відносин із Китаєм. Про це він сказав під час неформального спілкування з журналістами на горі Пукак, повідомляє Korea Herald.

Лі відповідав на запитання про нещодавні кадрові зміни у сфері національної безпеки, які торкнулися трьох ключових посад у зовнішній політиці та безпеці. Серед них були посади міністра об’єднання Чон Дон Йона та директора Національної розвідувальної служби Лі Чон Сока, яких видання відносить до прихильників стратегічної автономії.

За словами президента, союз і автономія однаково важливі та не є взаємовиключними підходами. Він додав, що може враховувати різні погляди посадовців залежно від обставин.

Відносини з Китаєм

Лі заявив, що Сеул має надалі розширювати й зміцнювати союз зі США, однак не повинен через це відмовлятися від відносин з іншими державами. Особливо він наголосив на важливості зв’язків із Китаєм.

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Президент сказав, що пояснював Пекіну важливість американсько-південнокорейського союзу, а Вашингтону — що Сеул не може нехтувати відносинами з КНР. Він також застеріг від зайвої дипломатичної напруги навколо Тайваню, пославшись на угоду 1992 року про встановлення дипломатичних відносин між Сеулом і Пекіном.

На економічному напрямку Лі привітав прогрес у переговорах щодо послуг та інвестицій у межах двосторонньої угоди про вільну торгівлю. Водночас він визнав, що для виступів виконавців K-pop у Китаї зберігаються обмеження. Президент також заявив про потребу диверсифікувати джерела торговельного профіциту, оскільки, на його думку, економічна залежність Південної Кореї від США є надто високою.

Передача оперативного командування

Лі повторив намір домагатися ранньої передачі Південній Кореї воєнного оперативного командування у воєнний час від США. Він назвав це ключовим елементом суверенітету, водночас визнавши існування внутрішньої опозиції до такого кроку та важливість суспільної підтримки.

Говорячи про можливий візит лідера КНДР Кім Чен Ина до Китаю, президент зазначив, що Сеул має інформацію про ймовірність такої поїздки, але вона залишається непевною. Він заявив, що Південна Корея має бути готовою до обох сценаріїв і продовжить намагатися створити умови для діалогу з Пхеньяном.

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