Президент Південної Кореї Лі закликав активізувати недружні поглинання — Korea Herald

Президент Південної Кореї Лі Чже Мьон на зустрічі щодо реформ ринку капіталу в Сеулі закликав активізувати злиття і поглинання, зокрема недружні. На його думку, це допоможе виправити ситуацію із заниженою вартістю акцій південнокорейських компаній. Як повідомляє Korea Herald, президент заявив, що урядові слід зробити такі угоди простішими та частішими.

Лі Чже Мьон назвав недружні поглинання «найважливішим механізмом нормалізації ринку». Він пояснив, що за аномально низьких котирувань інвестор може придбати компанію та продати її за нормальною ціною або самостійно нею управляти. Президент також доручив перевірити, чи існують механізми, які перешкоджають недружнім поглинанням.

Концентрація власності

Південнокорейське законодавство дозволяє недружні поглинання, однак здійснити їх складно, коли контрольні акціонери володіють більшістю акцій. На зустрічі обговорювали компанії, де частка таких власників перевищує 50%, а іноді становить 70–80% акцій. Лі Чже Мьон поставив питання, чи мають емітенти, які фактично працюють як приватний бізнес через концентровану власність, і надалі користуватися перевагами лістингу на біржі.

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Президент запропонував розглянути можливість делістингу таких компаній, але не назвав конкретного порогу частки власності, який міг би стати підставою для цього. Він також закликав оперативно виключати з біржі Kosdaq фінансово слабкі та неефективні компанії, водночас наголосивши на потребі захистити підприємства з технологічним потенціалом і перспективами зростання.

Правила обов'язкової пропозиції

Учасники зустрічі також обговорили запропоновані правила обов'язкової тендерної пропозиції. Вони передбачають, що покупець контрольного пакета має запропонувати міноритарним акціонерам продати свої акції, аби ті могли отримати частину премії за поглинання. Правляча та опозиційна партії домовилися запровадити цю систему через зміни до Закону про ринки капіталу під час поточної сесії Національних зборів.

Водночас частина південнокорейських і закордонних керуючих активами виступила проти моделі, за якою покупець має придбати щонайменше 50% плюс одну акцію, а контрольні акціонери можуть продати свої пакети першими. Критики вважають, що це не гарантуватиме міноритаріям рівної можливості продати акції. Лі Чже Мьон зазначив, що повна тендерна пропозиція може збільшити вартість поглинання та стримати угоди, тому закликав продовжити обговорення.

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