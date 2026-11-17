Президент Південної Кореї Лі Чже Мьон і прем’єр-міністерка Японії Санае Такаїчі 17 листопада провели двосторонній саміт у Манілі, Філіппіни, на полях саміту Асоціації держав Південно-Східної Азії. Як повідомляє Korea Herald, це була їхня четверта двостороння зустріч відтоді, як Такаїчі обійняла посаду в жовтні минулого року.

Економіка та контакти між людьми

На початку переговорів Лі заявив, що відносини між Південною Кореєю та Японією стали кращими, ніж будь-коли. Він також сказав, що позитивне ставлення громадян двох країн одне до одного істотно поліпшилося й досягло рекордно високого рівня, посилаючись на нещодавнє опитування.

Президент Південної Кореї відзначив розширення контактів між людьми та економічної співпраці. За його словами, співпраця двох держав у сфері безпеки також розвивається.

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Шатлова дипломатія

Лі та Такаїчі підтримують формат так званої шатлової дипломатії після свого першого саміту, який відбувся на полях зустрічі Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва у Кьонджу. Відтоді вони обмінювалися візитами до країн одне одного. Востаннє лідери зустрічалися у травні в Андоні, рідному місті Лі.

Лі подякував Такаїчі за запрошення відвідати Японію в січні та повідомив, що здійснить цей візит. Японська прем’єр-міністерка зі свого боку заявила, що значення відносин двох країн зростає на тлі посилення викликів для міжнародної безпеки, і висловила сподівання на подальший розвиток зв’язків завдяки шатловій дипломатії.

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