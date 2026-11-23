У Південній Кореї президент Лі Чже Мьон 23 листопада призначив колишню міністерку юстиції Кан Кум Сіль директоркою Національної розвідувальної служби. Вона має стати першою жінкою на чолі цього відомства, за даними Yonhap, про які повідомляє Anadolu Agency. Кадрові зміни охопили п’ять високих посад в уряді.

Новий глава МЗС

Главою Міністерства закордонних справ призначили Ліма Ун Суна, який до цього був другим заступником радника президента з національної безпеки. Він обіймав цю посаду від вступу Лі Чже Мьона на посаду президента у червні 2025 року.

Лім Ун Сун є кадровим дипломатом, який спеціалізується на відносинах зі США. Раніше він був послом Південної Кореї в Канаді та працював на дипломатичних посадах у Вашингтоні й Нью-Йорку.

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Інші кадрові рішення

Кан Кум Сіль 69 років. Вона працювала суддею та адвокаткою, а у 2003 році стала першою жінкою-міністеркою юстиції Південної Кореї. За даними The Korea Herald, у 2006 році вона безуспішно балотувалася на посаду мера Сеула, а в січні 2026 року її призначили посолкою з питань глобального клімату та довкілля.

Крім того, Лі Чже Мьон висунув колишнього парламентаря Хона Ік Пхьо на посаду міністра у справах об’єднання, відповідального за відносини з Північною Кореєю. Депутата правлячої Демократичної партії Хана Чун Хо обрали міністром внутрішніх справ, а старшу речницю президента Кан Ю Чжон — міністеркою культури.

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