Президент Південної Кореї Лі Чже Мьон 28 листопада відвідав церемонію початку будівництва кампусу дата-центрів для штучного інтелекту в місті Тондхе провінції Канвон. Про це повідомляє Korea Herald з посиланням на адміністрацію президента.

Потужність комплексу

Група GS будує в Тондхе кампус дата-центрів для ШІ потужністю 2,4 гігавата. Проєкт входить до трьох великих мегапроєктів, про які уряд оголосив у червні. Після завершення комплекс, як очікується, стане одним із найбільших об’єктів інфраструктури штучного інтелекту в Азії.

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Заява адміністрації президента

В адміністрації президента заявили, що проєкт стане першим мегапроєктом у регіоні Канвон і найбільшим об’єктом ШІ-інфраструктури в Азії. За її оцінкою, він має сприяти новому зростанню та пожвавленню регіональної економіки.

У церемонії також взяли участь голова GS Group Хо Те Су, міністр науки та ІКТ Пе Кьон Хун та інші посадовці. Минулого тижня Лі Чже Мьон відвідав будівельний майданчик ШІ-дата-центру групи SK у південно-східному місті Ульсан.

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