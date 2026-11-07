Президент Польщі ініціював національну жалобу після стрілянини у Кракові — RMF24

Президент Польщі Кароль Навроцький розпочав формальну процедуру запровадження національної жалоби на 8 та 9 листопада після стрілянини в центрі Кракова. Про це повідомив речник президента Рафал Леськевич. Проєкт розпорядження має бути переданий на контрасигнацію прем’єр-міністрові Дональду Туску.

Жалоба в Кракові триватиме до 11 листопада

Мер Кракова Лукаш Гібала також оголосив жалобу в місті, яка триватиме до 11 листопада. За даними RMF24, стрілянина сталася в суботу після 15:00 на території Головного ринку в історичному центрі Кракова.

Чорний автомобіль Subaru заїхав на площу з вулиці Славковської та попрямував у бік вулиці Гродзької. У салоні перебував нападник у масці, який стріляв із вогнепальної зброї у випадкових людей.

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Шестеро людей загинули

За інформацією видання, нападником був 24-річний громадянин Польщі зі Свентокшиського воєводства. Його затримали поблизу перехрестя вулиць Дітля та Страдомської. Під час затримання чоловіка поранили поліцейські, після чого його доправили до лікарні.

У автомобілі нападника поліція виявила кілька одиниць зброї та боєприпаси. Унаслідок атаки загинули шість людей — чотири жінки та двоє чоловіків. Ще 15 осіб зазнали поранень, серед них двоє поліцейських; стан одного з них оцінюють як дуже тяжкий.

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