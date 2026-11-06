Президент Польщі Навроцький обговорив із Мецолою міграцію та бюджет ЄС — Interia

У Варшаві президент Польщі Кароль Навроцький провів зустріч із головою Європейського парламенту Робертою Мецолою. Сторони обговорили кліматичну політику, міграцію, нову бюджетну перспективу Європейського Союзу та розширення ЄС новими членами, повідомляє Interia.

Теми переговорів у президентському палаці

Канцелярія президента Польщі заявила, що розмова стосувалася європейських питань, зокрема кліматичної політики, міграції, нової бюджетної перспективи ЄС і процесу розширення Спільноти. Мецола перебуває у Польщі з дводенним візитом.

Перед її прибуттям Польське агентство преси з посиланням на джерела, близькі до Європарламенту, повідомляло, що однією з тем зустрічей із президентом та прем'єр-міністром могла стати криза навколо Конституційного трибуналу. За даними одного зі співрозмовників агентства, Мецола через це нібито розглядала можливість скасувати візит, але зрештою приїхала до Варшави.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Зустріч із Туском і виступ перед студентами

Раніше того ж дня голова Європарламенту зустрілася з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Після переговорів вона наголосила на необхідності зменшувати бар'єри для економічного розвитку, посилювати конкурентоспроможність і безпеку Європи, а також продовжувати підтримку України.

Під час розмови зі студентами Школи економіки у Варшаві Мецола заявила, що під час визначення темпів кліматичної трансформації недостатньо врахували відмінності між країнами-членами ЄС. Вона зазначила, що рішення, прийнятні для заможніших і давніших членів Союзу, не обов'язково відповідають умовам новіших держав, водночас підтвердивши підтримку кліматичних цілей ЄС.

Читай нас у