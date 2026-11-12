Президент Польщі скликав переговори щодо Конституційного трибуналу — Polsat News

Президентський палац Польщі оголосив про намір запросити лідерів усіх політичних середовищ на переговори щодо Конституційного трибуналу. Про це повідомляє Polsat News з посиланням на речника президента Рафала Леськевича.

Запрошення надішлють у четвер

За словами Леськевича, запрошення учасникам переговорів мають розіслати у четвер. Самі розмови щодо Конституційного трибуналу заплановано на понеділок.

Речник зазначив, що президентська сторона прагне зібрати за одним столом усі політичні сили. Ідеться про запрошення представників усіх політичних середовищ.

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Президента представлятиме Боґуцький

На запитання про участь президента Кароля Навроцького в переговорах Леськевич відповів, що президент призначив міністра Збігнєва Боґуцького. Це він сказав, відповідаючи на запитання про можливу участь Навроцького в цих розмовах.

Боґуцький очолює канцелярію президента та представлятиме президента під час запланованих переговорів.

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