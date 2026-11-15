Президент Прабово перепросив Сінгапур і Малайзію за смог — Channel NewsAsia

У Манілі на Філіппінах президент Індонезії Прабово Субіанто перепросив Сінгапур і Малайзію через транскордонний смог, спричинений лісовими та земельними пожежами в його країні. Як повідомляє Channel NewsAsia, він зробив це під час першого дня 49-го саміту лідерів АСЕАН 15 листопада.

Пожежі тривали майже чотири місяці

За заявою Секретаріату президента Індонезії, пожежі тривали майже чотири місяці та вплинули на громади в Сінгапурі й Малайзії. Прабово сказав, що вибачився від імені уряду та народу Індонезії, а також запевнив інших лідерів регіону, що країна доклала максимум зусиль для приборкання вогню.

За його словами, до боротьби з пожежами залучили 71 тисячу людей. Під час операцій загинули 16 пожежників, ще багато людей дістали поранення. Також Індонезія втратила два гелікоптери.

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Розслідування щодо компаній

Президент заявив про політику нульової толерантності до компаній, причетних до лісових пожеж. За його словами, Індонезія скасувала 17 концесій компаній; 26 компаній перебувають під слідством, а 11 компаніям висунули обвинувачення. Ще 23 компаніям планують висунути обвинувачення, тоді як загалом поліція розслідує справи щодо 104 компаній.

Спільна робота з сусідами

Прабово також наголосив на потребі перейти від гасіння та пом’якшення наслідків пожеж до системної профілактики. Індонезія готується створити нову агенцію та запровадити програми для посилення запобігання пожежам. Минулого місяця Сінгапур та Індонезія домовилися сформувати спільну робочу групу для розслідування діяльності компаній, пов’язаних із пожежами. Прем’єр-міністр Сінгапуру Лоуренс Вонг запропонував поширити цей механізм на рівень АСЕАН для обміну інформацією та доказами.

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