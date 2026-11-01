Президент Рамафоса заявив про силу АНК напередодні виборів у ПАР — TimesLIVE

Президент ПАР Сиріл Рамафоса заявив, що Африканський національний конгрес (АНК) не перебуває в занепаді та набирає обертів перед місцевими виборами, які відбудуться 4 листопада. Про це він сказав на передвиборчому мітингу в Мданцане у Східнокапській провінції, повідомляє TimesLIVE.

Під час заходу Siyanqoba на стадіоні Сіса Дукаше Рамафоса заявив прихильникам, що партія використає голосування, аби спростувати прогнози критиків про можливу поразку. Він також послався на відвідуваність останніх партійних зібрань, зокрема мітингу в Лімпопо, як на свідчення підтримки АНК.

Кампанія перед голосуванням

АНК провів мітинги по всій країні та агітацію від дверей до дверей, прагнучи здобути підтримку перед голосуванням. Рамафоса подякував волонтерам і кандидатам, які представляли виборчу програму партії в громадах.

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За його словами, під час кампанії представники АНК спілкувалися з працівниками, традиційними лідерами, жінками, людьми з інвалідністю, підприємцями та молоддю. Серед проблем, про які говорили жителі, він назвав безробіття серед випускників, неналежні умови праці, гендерно зумовлене насильство та потребу в підвищенні соціальних виплат.

Обіцянки АНК

Рамафоса захистив процедуру відбору кандидатів у радники, заявивши, що громади могли обрати людей, яким довіряють представляти їх у муніципальних радах. Він закликав прихильників прийти на вибори та проголосувати за кандидатів, відібраних у громадах.

Президент також заявив, що програма АНК передбачає зростання економіки, створення робочих місць і поліпшення надання послуг. Партії змагаються за контроль над муніципалітетами країни.

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