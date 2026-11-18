У Шеньчжені, Китай, президент Російської Федерації — держави-агресора Володимир Путін 18 листопада заявив перед представниками бізнесу на форумі Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, що інструменти економічного примусу нібито значною мірою втратили свою силу.

Заяви про санкції та суверенітет

Путін сказав, що в Азійсько-Тихоокеанському регіоні відбуваються радикальні зміни, а країни дедалі більше цікавляться зміцненням державного, суспільного та соціально-економічного суверенітету. Він також стверджував, що держави, які раніше домінували у світі, намагаються стримувати розвиток країн, які демонструють успіх і прогрес.

За словами Путіна, санкції, мита та експортні обмеження все ще перешкоджають розвитку, однак не здатні повністю зупинити економічне зростання або зруйнувати економіки конкурентів. Як приклад він навів Росію, яка, за його твердженням, зазнає найбільшої кількості санкцій у світі.

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Зустріч із Сі Цзіньпіном

Під час 33-ї зустрічі економічних лідерів АТЕС Путін окремо зустрівся з головою КНР Сі Цзіньпіном. Деталі переговорів відразу не були доступні, повідомляє Anadolu Agency.

Зустріч відбулася напередодні запланованого на четвер тристороннього саміту за участю Сі Цзіньпіна, Путіна та президента США Дональда Трампа. Путін заявив, що очікує значної користі від цих переговорів. У Шеньчжені також окремо зустрілися Сі Цзіньпін і президент Південної Кореї Лі Чже Мьон, який бере участь у саміті АТЕС.

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