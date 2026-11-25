Президент Російської Федерації — держави-агресора Володимир Путін 25 листопада звільнив губернатора Мурманської області Андрія Чибіса. Відповідний указ опублікували на офіційному російському порталі правової інформації, повідомляє Anadolu Agency.

Запобіжний захід у Москві

Чибіса затримали в Москві в понеділок, а 25 листопада Міщанський суд Москви обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці. Він очолював Мурманську область із 2019 року. У цьому північно-західному регіоні Росії розташований штаб Північного флоту РФ.

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Підозри у розкраданні коштів

Речниця російського МВС Ірина Волк заявила, що в межах розслідування щодо групи осіб Чибіса підозрюють у розкраданні понад 39 млн рублів бюджетних коштів із регіонального міністерства будівництва та понад 1 млрд рублів із регіонального міністерства транспорту. За наведеними у повідомленні даними, це приблизно 472,6 тис. і 12,1 млн доларів відповідно.

Регіональна влада повідомила російському агентству ТАСС, що виконувачем обов’язків губернатора призначили одного із заступників губернатора. Адвокат Чибіса заявив, що його підзахисний не визнає вини, а захист оскаржить тримання під вартою та домагатиметься пом’якшення запобіжного заходу. Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що у справі тривають слідчі дії.

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