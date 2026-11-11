Президент Румунії Дан заборонив журналісту відвідувати пресконференції — Romania Insider

Президент Румунії Нікушор Дан заявив журналісту-розслідувачу Овідіу Вангеле, що той більше не зможе відвідувати пресконференції в президентському палаці Котрочень у Бухаресті протягом його каденції. Як повідомляє Romania Insider, президент сказав, що розпорядився про заборону через образи, які, за його словами, журналіст висловлював на його адресу.

Суперечка на пресконференції

Про заборону Дан повідомив під час пресконференції у вівторок, 10 листопада. Вангеле, який працює в Центрі медіарозслідувань, запитав президента про генеральну прокурорку Крістіну Кіріак та її голосування в прокурорській секції Вищої ради магістратури.

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Реакція на рішення

Рішення президента викликало критику з боку медійних організацій, журналістів і політиків. Вони застерегли, що такий крок може створити небезпечний прецедент для свободи преси.

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