Президент Румунії запропонував фінансувати присутність військ США — Romania Insider

Президент Румунії Нікушор Дан запропонував фінансово долучитися до збереження та розширення американської військової присутності в країні. Про це повідомляє Romania Insider із посиланням на Financial Times.

Параметри пропозиції

За словами Дана, він запропонував певні параметри щодо чисельності військ і розподілу витрат. Президент також послався на попередню пропозицію Польщі як приклад такого підходу.

За даними G4media.ro, які наводить Romania Insider, Дан заявив, що Румунія прагне збільшити кількість американських військових і отримати більше летальних спроможностей.

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Приклад Польщі

У вересні Варшава запропонувала Вашингтону сплачувати 15 тисяч доларів на рік за кожного американського військовослужбовця, розміщеного на запланованій військовій базі Fort Trump.

Romania Insider пов'язує пропозицію Румунії із занепокоєнням безпекою в Чорноморському регіоні через вторгнення російських безпілотників, а також зі зусиллями адміністрації Трампа скоротити військову присутність США в Європі.

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