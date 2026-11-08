Президент Руто розпочне чотириденний тур регіоном Гусії в Кенії — Nation Kenya

Президент Кенії Вільям Руто 8 листопада розпочне перенесений чотириденний візит до регіону Гусії. Поїздка триватиме до 11 листопада та відбудеться на тлі політичної суперечки між колишнім секретарем кабінету міністрів з питань внутрішніх справ Фредом Матіангі й колишнім заступником президента Рігаті Гачагуа, повідомляє Nation Kenya.

Попередньо запланований візит відклали приблизно на два тижні. За даними видання, затримка відбулася на тлі політичних суперечок серед представників Руто в регіоні та питань щодо незавершених проєктів і невиконаних обіцянок.

Програма поїздки

Першим пунктом туру стане Західний Мугіранго в окрузі Ньяміра, де Руто має прибути на територію старшої школи Святого Івана Ранґеньйо. Він також відвідає міжконфесійну церковну службу на стадіоні Ньямая, введе в експлуатацію цифровий хаб виборчого округу Західний Мугіранго та дасть старт проєкту дороги Бондени—Маґомбо.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Далі президент вирушить до сусіднього Північного Мугіранго, де заплановані запуск дороги Томбе—Ісінта—Мокомоні та церемонія початку будівництва стадіону Маґваґва. Голова парламентської групи депутатів Гусії Джоаш Ньямоко заявив, що будівництво стадіону вже триває.

Суперечка довкола Матіангі

Політична напруга в регіоні посилилася після заяви Гачагуа 3 листопада, коли він назвав Матіангі «ледачим» і відірваним від місцевих громад. За інформацією Nation Kenya, Матіангі, який прагне усунути Руто з посади президента, отримав підтримку від політиків, що раніше були його критиками.

Головний організатор фракції більшості в Національній асамблеї Сильванус Осоро та національний скарбник партії United Democratic Alliance Джафет Ньякунді публічно розкритикували Гачагуа за його висловлювання щодо лідерів громади гусії. Осоро заявив, що представники громади як у владі, так і в опозиції виступають проти образ на адресу Матіангі. Тим часом міністр освіти Джуліус Оґамба проводив у Найробі зустрічі з обраними представниками для підготовки до візиту, а губернатор округу Кісії Сімба Араті інспектував проєкти, які має відкрити президент.

Читай нас у