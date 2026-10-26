Президент Руту доручив надати пріоритет 1500 торговцям у Кітале — Nation Kenya

Президент Кенії Вільям Руту доручив першочергово надати торгові місця 1500 підприємцям, яких виселили під час реконструкції ринку Масінде Муліро в місті Кітале. Решту місць у новому комплексі планують розподілити жеребкуванням, повідомляє Nation Kenya.

Руту відкрив модернізований ринок 16 жовтня. Комплекс розрахований на 2980 торгових місць, а його загальну вартість оцінюють приблизно у 840 млн шилінгів. Президент також доручив державному секретарю з питань житла Чарльзу Хінгу знайти кошти для завершення невиконаних робіт та оголосив про 15 млн шилінгів допомоги для постраждалих торговців — по 10 тис. шилінгів кожному отримувачу.

Скарги на розподіл місць

Частина підприємців заявляє, що процедура розподілу торгових місць була політизованою. Торговка Кетрін Мбомере, яка працювала на цій території до знесення старих споруд, сказала, що підприємцям обіцяли повернення після завершення будівництва. За її словами, торговці отримували від окружної влади офіційні листи про надання місць і тепер вимагають пояснити критерії нового розподілу.

Голова гуртового та роздрібного ринку Соко-Мджинга Соломон Ваньйоні заявив, що частина торговців працювала вздовж дороги понад 15 років, однак не отримала місць у новому комплексі. Представники бізнес-спільноти округу Транс-Нзоя закликали владу оприлюднити повний список отримувачів та критерії відбору. Вони також попросили перевірити повідомлення про можливий продаж деяких торгових місць.

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Суперечка про фінансування

Розподіл місць відбувається на тлі суперечки між президентом Руту та губернатором округу Транс-Нзоя Джорджем Натембеєю щодо фінансування, управління та права власності на ринок. Натембея стверджує, що основну частину будівництва профінансувала окружна адміністрація після того, як успадкувала проєкт від попереднього губернатора Патріка Хемби.

Згідно з наявними даними про видатки округу, до фінансового року 2021/2022 на проєкт витратили понад 700 млн шилінгів. Округ також виділив 40 млн шилінгів на завершення ринку та оплатив підключення електроенергії. Водночас представники національної влади заявляють, що втручання уряду було вирішальним для завершення робіт після чотирирічної зупинки проєкту.

Кандидатка на посаду губернатора та постійна представниця Кенії при ООН-Хабітат Сьюзен Накхуміча заявила, що округ раніше отримав близько 830 млн шилінгів за програмою Kenya Urban Support Programme, яку підтримує Світовий банк. За її словами, після завершення першої фази програми ринок був готовий приблизно на 95%, а президент згодом пообіцяв ще 100 млн шилінгів для закінчення робіт.

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