Президент Сальвадору Найїб Букеле наприкінці жовтня направив до Гаїті понад 2 тисячі військових, щоб урятувати чотирьох сальвадорських солдатів. На них напали під час служби у міжнародній безпековій місії ООН, після чого вони зникли безвісти та могли загинути, повідомляє Tagesschau.

У столиці Гаїті Порт-о-Пренсі Букеле вітали прихильники, які вимагали безпеки на тлі насильства з боку банд. За даними видання, сальвадорський президент прибув до країни після початку операції.

Операція без мандата ООН

Сальвадорські військові, а також озброєні роботи й безпілотники зруйнували штаб-квартиру одного з найвпливовіших угруповань «400 Mawozo» та будинки двох ватажків банд. Як зазначає Tagesschau, під час операції загинули десятки ймовірних учасників банд.

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Операція Букеле не має мандата ООН і, за оцінкою видання, перебуває у правовій сірій зоні. Перехідний уряд Гаїті підтримав її, однак гаїтянські силовики критикували недостатню координацію. За їхніми словами, сальвадорські підрозділи відкривали вогонь небезпечно близько до військ міжнародної безпекової місії ООН.

Угода про в’язниці

Гаїті та Сальвадор уклали угоду про будівництво в Гаїті трьох пенітенціарних установ за зразком сальвадорської в’язниці суворого режиму CECOT. Під час операції Букеле також зареєстрували кандидатом для третьої участі у президентських виборах у Сальвадорі, які мають відбутися у лютому.

За даними ООН, через діяльність кримінальних банд у Гаїті близько 1,5 мільйона людей були змушені залишити свої домівки. Угруповання тероризують населення вбивствами, викраденнями та зґвалтуваннями. Водночас, за інформацією Tagesschau, насильство в країні ескалувало і після початку сальвадорської операції.

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