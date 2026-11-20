Президент Сальвадору Наїб Букеле прагне третього президентського терміну після зміни Конституції країни, яка скасувала обмеження на кількість президентських строків.

Про це повідомляє France 24. Відеоматеріал видання, присвячений планам Букеле, оприлюднили 20 листопада 2026 року. Його тривалість становить 58 секунд, авторка відео — Héloïse Mélan.

Зміна Конституції

France 24 пов’язує прагнення Букеле до третього строку саме зі зміною Конституції. За описом видання, скасування ліміту на президентські терміни дозволило йому домагатися нового мандата.

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Видання також зазначає, що Букеле сам характеризує себе як найкрутішого диктатора на Землі.

Популярність і права людини

Війна президента проти банд зробила його надзвичайно популярним, зазначає France 24.

Водночас ця політика, за даними видання, спричинила серйозне занепокоєння щодо дотримання прав людини.

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