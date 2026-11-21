Президент Сальвадору Найіб Букеле зареєстрував свою кандидатуру для участі у президентських виборах 28 лютого, на яких він претендує на третій поспіль термін. Разом із ним документи подав віцепрезидент Фелікс Ульйоа, який також балотується на переобрання.

Реєстрацію схвалив виборчий орган

Як повідомляє UPI, кандидатуру Букеле та Ульйоа подали до Верховного виборчого трибуналу ввечері 19 листопада. Правляча партія «Нові ідеї» згодом заявила, що виборчий орган схвалив їхню реєстрацію.

Букеле вперше обійняв посаду президента у 2019 році, а у 2024 році був переобраний. У разі перемоги на наступних виборах він може залишатися на посаді до 2033 року.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Зміни до Конституції

У липні 2025 року Конгрес Сальвадору, який контролює партія Букеле, схвалив конституційні зміни. Вони дозволили необмежене переобрання президента, подовжили президентський термін із п’яти до шести років та скасували другий тур виборів.

Під час виступу біля Верховного виборчого трибуналу Букеле захистив демократичні інституції країни та відкинув міжнародну критику щодо концентрації влади його урядом. Згідно з оприлюдненим у жовтні опитуванням CID Gallup, діяльність президента схвалювали 94% сальвадорців.

Читай нас у