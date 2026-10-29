Президент Штайнмаєр заявив, що Німеччина не прагне розриву з Китаєм — Anadolu Agency

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр під час візиту до Пекіна, Китай, заявив, що Німеччина та Європа не прагнуть розривати економічні зв’язки з Китаєм. Натомість Німеччина хоче через діалог шукати рішення для секторів, де виникли значні торговельні дисбаланси, повідомляє Anadolu Agency.

Умови для конкуренції

Виступаючи в Пекінському університеті, Штайнмаєр наголосив, що торгівля має залишатися вигідною для обох сторін. За його словами, партнерство можливе лише тоді, коли кожна зі сторін має від нього користь.

Президент також зазначив, що конкуренція між німецькими та китайськими компаніями є корисною, але лише за умови чесних правил і рівних умов для учасників ринку. Він застеріг від поділу світу на блоки та нового протистояння між ними, яке, за його словами, могло б підірвати міжнародну безпеку й спричинити економічні втрати.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Залежність і торговельний дефіцит

Штайнмаєр визнав прагнення Китаю захистити свою економіку від зовнішніх потрясінь і негативного впливу. Водночас він заявив, що більша автономія Китаю не має призводити до посилення залежності інших країн від нього та їхньої вразливості.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у середу сказав, що Європа не шукає торговельної війни з Китаєм, але налаштована захищати свою промисловість від недобросовісних практик. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявляла, що дефіцит торгівлі ЄС із Китаєм у 2025 році становив 1 млрд євро на день. Частка трьох великих німецьких автовиробників на ринках Європи та Китаю зменшилася з 2021 року, а створена ними додана вартість у Європі в першій половині цього року була на 30–45% меншою, ніж у 2021–2022 роках.

Читай нас у