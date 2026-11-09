Президент Штайнмаєр закликав Німеччину протидіяти антисемітизму — Tagesschau

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр на церемонії в меморіальному комплексі Бухенвальд поблизу Веймара, присвяченій річниці нацистських погромів листопада 1938 року, наголосив на історичній відповідальності країни. Він заявив, що зростання кількості випадків насильства проти євреїв у Німеччині викликає в нього обурення, повідомляє Tagesschau.

Заклик протидіяти ненависті

Штайнмаєр зазначив, що протистояти ненависті до євреїв необхідно незалежно від її походження — чи то з політичних крайнощів правого або лівого спрямування, із середини суспільства або з боку ісламізму. За його словами, відповідальність за це несуть і демократична правова держава, і суспільство.

Президент назвав відродження єврейського життя у Німеччині великим даром. Водночас він сказав, що його глибоко соромить те, що євреїв на німецьких вулицях і площах знову ображають, погрожують їм та фізично нападають на них.

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Злочинів стало більше після нападу ХАМАС

Штайнмаєр заявив, що кількість антисемітських злочинів після нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року зросла до рекордного рівня, а синагоги потребують посиленого захисту. Він водночас висловив упевненість у стійкості німецької правової держави та закликав не втрачати пильності.

Уповноважена федерального уряду з питань антисемітизму Катаріна фон Шнурбайн заявила, що євреї в Німеччині дедалі частіше почуваються незахищеними та вагаються, чи носити зірку Давида відкрито. Вона наголосила, що покладати на євреїв відповідальність за ситуацію на Близькому Сході небезпечно. На її думку, критика ізраїльського уряду є легітимною, але демонізація Ізраїлю чи заперечення права держави на існування є антисемітизмом.

Погроми листопада 1938 року були організованими нацистським режимом масовими актами насильства проти євреїв та єврейських установ у Німецькому рейху. За різними оцінками, з 7 до 13 листопада було вбито або доведено до самогубства від 400 до 1300 людей, а близько 30 тисяч євреїв депортували до концентраційних таборів.

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