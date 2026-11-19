Президент Китаю Сі Цзіньпін і президент США Дональд Трамп провели двосторонні переговори в китайському Шеньчжені в четвер, 19 листопада. Зустріч відбулася на полях форуму Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, повідомляє Anadolu Agency.

Торгівля і технології

Очікувалося, що лідери обговорять торговельні питання, тарифи та технологічні обмеження, зокрема щодо чипів. Для Трампа це був другий візит до Китаю від початку року. Зустріч стала третім раундом переговорів двох лідерів.

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Переговори за участю Путіна

Перед двосторонньою зустріччю Трамп провів переговори з очільником держави-агресора Росії Владіміром Путіним. Пізніше того ж дня Сі Цзіньпін, Трамп і Путін, за очікуваннями, мали провести тристоронні переговори.

Раніше того ж дня Сі Цзіньпін приймав 33-й саміт лідерів Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва у Шеньчжені. Двосторонні переговори Китаю та США відбулися в межах цього заходу.

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