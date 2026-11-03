Президент Сі Цзіньпін закликав посилити захист басейну Хуанхе — ECNS

Президент Китаю Сі Цзіньпін наголосив на необхідності посилювати охорону та скоординоване управління басейном Хуанхе, щоб поліпшити стан річки. Як повідомляє ECNS, такі настанови він дав щодо подальшого захисту та управління річкою.

Екологічний захист басейну

Сі Цзіньпін заявив про потребу послідовно розвивати екологічний захист і високоякісний розвиток басейну Хуанхе. Він також закликав зберігати культуру, пов’язану з річкою, та забезпечити, щоб вона приносила довгострокову користь китайській нації й майбутнім поколінням.

Настанови президента озвучили 2 листопада на робочій конференції з комплексного захисту та управління Хуанхе в Чженчжоу, провінція Хенань. У заході взяв участь віцепрем’єр Китаю Лю Гочжун. Він закликав до спільних дій для посилення захисту річки, належного управління нею, а також раціонального та інтенсивного використання водних ресурсів.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Результати управління річкою

На конференції учасникам представили результати управління Хуанхе за останні 80 років під керівництвом Комуністичної партії Китаю. За даними, наведеними на заході, річка, яка раніше потерпала від руйнівних повеней, значного замулення та зміни русла, нині має чистішу воду, а використання її водних ресурсів стало більш сталим.

Хуанхе є другою за довжиною річкою Китаю. Вона простягається на 5464 кілометри через дев’ять провінцій і автономних районів, перетинає пустельні та лесові території й впадає в Бохайське море в провінції Шаньдун.

Читай нас у