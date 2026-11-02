Президент Сі Цзіньпін закликав уникати суперництва на Близькому Сході — Channel NewsAsia

У Пекіні президент Китаю Сі Цзіньпін заявив султану Оману Хайсаму бін Таріку Аль Саїду, що Близький Схід і регіон Перської затоки не повинні перетворюватися на арену суперництва великих держав і геополітичних конфліктів. Про це повідомляє Channel NewsAsia.

Заява Сі Цзіньпіна

Китайський лідер сказав, що світ переживає «глибокі зміни, небачені за століття». За його словами, мир і стабільність у регіоні потребують спільних зусиль усіх сторін для їх підтримання та захисту.

Сі Цзіньпін також заявив, що Китай прагне сприяти припиненню війни та хоче запропонувати «мудрість і рішення» для подолання проблем регіональної безпеки. Пекін готовий активізувати контакти й координацію з арабськими країнами, зокрема державами Ради співробітництва арабських держав Перської затоки, щоб працювати над відновленням миру, довгострокової стабільності та безпеки.

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Візит султана Оману

Хайсам бін Тарік Аль Саїд прибув до Пекіна 1 листопада з дводенним візитом. Це перший візит глави Оману до Китаю від часу встановлення дипломатичних відносин між країнами у 1978 році.

За даними оманських державних медіа, султан висловив вдячність за позиції Китаю щодо ключових регіональних питань. Він наголосив, що розвиток і стабільність нерозривно пов’язані, а процвітання держав потребує безпеки, миру, поваги до суверенітету й міжнародного права та мирного врегулювання суперечок.

Султан також заявив, що Оман відкритий до укладення з Китаєм преференційної двосторонньої угоди про торгівлю та інвестиції. Китай є найбільшим торговельним партнером Оману, який постачає до КНР нафту й енергетичні товари.

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