Президент Китаю Сі Цзіньпін під час переговорів із президентом США Дональдом Трампом у Шеньчжені, Китай, закликав дві країни конструктивно врегульовувати розбіжності та застеріг Вашингтон щодо Тайваню. Про це повідомляє Anadolu Agency з посиланням на китайське державне агентство Сіньхуа.

Заява щодо Тайваню

За даними Сіньхуа, Сі закликав США діяти правильно, щоб уникнути серйозних невдач у китайсько-американських відносинах через питання Тайваню. Він заявив, що протягом останніх місяців лідери двох держав спільно шукали модель взаємин між двома великими державами.

За словами китайського лідера, сторони визначили нову модель відносин між Китаєм і США як конструктивну, стратегічну та стабільну. Сі закликав реалізовувати досягнуті домовленості, підтримувати комунікацію, розширювати співпрацю та скорочувати перелік розбіжностей.

Питання, які неможливо розв’язати негайно, на його думку, слід конструктивно врегульовувати, щоб не допустити ескалації.

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Торгівля та штучний інтелект

Сі також закликав посилити комунікацію щодо економічних і торговельних питань, а також координацію для зменшення безпекових ризиків у сфері штучного інтелекту. Він наголосив на необхідності зберегти контроль людини над ШІ.

Сіньхуа повідомило, що Трамп заявив про непідтримку незалежності Тайваню. Сторони домовилися підготувати план дій для розвитку конструктивних, стратегічних і стабільних відносин на засадах поваги, справедливості та рівності.

Президенти також обмінялися думками щодо міжнародних і регіональних питань. Зустріч стала третім раундом переговорів Сі й Трампа цього року та другим візитом президента США до Китаю. Раніше того ж дня Сі приймав 33-й саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.

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